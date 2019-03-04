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Определен источник смертоносного космического излучения

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Астрономы обнаружили один из источников космических лучей, которые могут долетать до Земли и представлять опасность для жизни астронавтов. Им оказались ядерные суперпузыри (nuclear superbubble), которые расположены в центре галактики NGC 3079, удаленной от Земли на 50 миллионов световых лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Результаты наблюдений с помощью рентгеновской космической обсерватории Chandra X-ray Observatory показали, что суперпузыри являются гигантскими ускорителями, производящими высокоэнергетические частицы. Они являются аналогами гамма-рентгеновских пузырей Ферми — структур размером в 50 тысяч световых лет, расположенных над и под центром Млечного Пути и формирующихся благодаря деятельности супермассивной черной дыры в ядре галактики. Однако пузыри в NGC 3079 намного меньше и достигают в ширину 4900 и 3600 световых лет.

Исследователи обнаружили в одном из пузырей признаки синхротронного излучения, которые испускают частицы, движущиеся со скоростями, сравнимыми со скоростью света, по искривленным магнитным полем траекториям. Когда пузыри расширяются в окружающее пространство, они создают ударные волны со сложными магнитными полями. Частицы, которые пересекают ударную волну, получают ускорение и становятся высокоэнергетическими. Именно они могут приходить в Солнечную систему в виде космических лучей.

Космическими лучами называют частицы и ядра атомов, которые движутся с высокими энергиями, сравнимыми с теми, что достигают протоны в разгонном кольце Большого адронного коллайдера. Они постоянно бомбардируют Землю и могут представлять угрозу для экипажей межпланетных космических кораблей.

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