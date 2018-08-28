Замечен загадочный феномен на Солнце

Астрономы из Университета штата Огайо в городе Колумбус обнаружили, что Солнце испускает большое количество высокоэнергетических гамма-лучей, причем это происходит в период минимальной активности светила. По словам ученых, это как-то связано с магнитными полями, однако точный механизм пока остается неизвестным. Об этом сообщает издание Science News.

Высокоэнергетические гамма-лучи не создаются Солнцем непосредственно, а возникают в результате взаимодействия космических лучей с протонами в составе солнечного вещества. Обычно гамма-радиация поглощается звездой, однако присутствие сильных магнитных полей изменяет траектории космических лучей, и высокоэнергетические фотоны испускаются во внешнее пространство.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе 10-летних наблюдений (с августа 2008 года по ноябрь 2017 года), проведенных с помощью космической обсерватории НАСА Fermi Gamma-ray Space Telescope. Период низкой солнечной активности пришелся на период 2008-2009 годов, а высокой — на 2013 год. Ученые оценили количество событий испускания гамма-радиации, а также энергию фотонов, в зависимости от активности Солнца.

Исследователи обнаружили, что Солнце испускает больше гамма-лучей с энергией 50 миллиардов электронвольт (50 ГэВ), чем предсказывалось. Более того, были зарегистрированы лучи энергией 100 ГэВ, при этом они возникали при низкой солнечной активности. Так, один из фотонов имел энергию 467,7 ГэВ. Кроме того, поскольку Солнце бомбардируется космическими лучами со всех сторон, следовало ожидать, что гамма-фотоны излучаются звездой равномерно, однако во время минимума активности энергетические фотоны испускались экватором, а во время максимума — преимущественно полюсами.

По словам астрономов, это указывает на необычное поведение магнитных полей Солнца. Попытки связать избыток гамма-лучей с солнечными вспышками и пятнами пока не увенчались успехом. Ученые планируют продолжить исследования и измерить силы магнитных полей с помощью зонда Parker Solar Probe, который был запущен 12 августа 2018 года.

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