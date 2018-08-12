НАСА запустило миссию к Солнцу со второй попытки

НАСА совершило успешный запуск зонда Parker Solar Probe, который должен впервые в истории достигнуть атмосферы Солнца. Об этом говорится в сообщении американского космического агентства, опубликованном в Twitter.

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал.

Изначально пуск должен был состояться в субботу, 11 августа. Однако из-за технических неполадок его пришлось отложить.

На протяжении семи лет космический аппарат будет лететь к Солнцу и в конечном итоге окажется в шести миллионах километров от поверхности звезды: это расстояние раньше не мог преодолеть ни один космический аппарат. Температура там достигает 1377 градусов, корпус аппарата покрыт углеродосодержащим щитом толщиной 11,4 сантиметра.

Цель миссии — получить новые данные о солнечной активности и измерить параметры солнечных ветров.

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