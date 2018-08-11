Историческую миссию NASA к Солнцу отложили в последний момент

Запуск зонда NASAParker Solar Probe, который должен впервые в истории достигнуть атмосферы Солнца, отложили из-за технических неполадок. Об этом сообщает NBC News.

Неполадки заметили за одну минуту и 55 секунд до запуска, когда ракета-носитель Delta-IV Heavy (разработка компании Boeing) с зондом Parker Solar Probe уже была готова к старту с мыса Канаверал. Отмечается, что внезапно обнаруженные проблемы были связаны именно с ракетой. Пуск перенесли на воскресенье, 12 августа.

Parker Solar Probe станет первым космическим аппаратом, который сможет «коснуться» огненной короны Солнца. Миссия продлится семь лет.

Как сообщается на сайте NASA, цель миссии — получить новые данные о солнечной активности и измерить параметры солнечных ветров. Эти данные позволят ученым лучше понимать, как различные процессы, происходящие на Солнце, влияют на жизнь на Земле, а также предсказывать крупные выбросы корональной массы и другие серьезные изменения «космической погоды».

Для того, чтобы достичь Солнца, зонд использует орбиту Венеры и ее гравитацию. Он семь раз пролетит мимо планеты, чтобы выйти на нужный курс. Parker Solar Probe подойдет к Солнцу на рекордное расстояние в 3,83 миллионов миль (или 6,16 миллиона километров), также ему удастся подойти к орбите Меркурия на расстояние в семь раз меньше, чем это удавалось другим зондам.

Аппарат будет двигаться со скоростью примерно 700 километров в час. Около Солнца ему предстоит выдержать температуру, достигающую 2,5 тысячи градусов по Фаренгейту (1377 градусов по Цельсию). Для этого его покрыли углеродосодержащим щитом толщиной в 11,4 сантиметра.

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