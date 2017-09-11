Вспышка на Солнце вынудила экипаж МКС уйти в укрытие

После очередной вспышки на Солнце, произошедшей 10 сентября, экипаж МКС получил команду «алерт», означающую необходимость перейти в специальное укрытие, оборудованное на станции. Об этом РИА Новости в понедельник, 11 сентября, рассказал глава Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

Повреждение оборудования станции представляет опасность для космонавтов и астронавтов, находящихся на ней. Кроме того, могли пострадать ряд систем жизнеобеспечения.

По его словам, в тот момент, когда МКС проходила «мимо Солнца», начали возрастать протонные события, а также радиационное облучение.

Материалы по теме От Солнца к сердцу Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле

Мощная вспышка на звезде произошла 10 сентября, примерно в 19:00 по московскому времени. Это уже четвертый взрыв, произошедший с начала сентября. Вначале наблюдалась серия из пяти слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Вторая мощная вспышка, которую отнесли к классу Х, произошла 7 сентября, а третья — на следующий день, 8 сентября.

Из-за вспышек в окружающее пространство выбрасывается огромная энергия. За несколько минут в открытый космос уходит около сотни миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человечество за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).