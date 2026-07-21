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13:59, 21 июля 2026Экономика

Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России

«Ведомости»: Роман «1984» вернул себе статус одной из самых продаваемых в России книг
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Toby Melville / Reuters

По итогам первых шести месяцев 2026 года антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» стала одним из лидеров продаж в России. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей России (АСКР; объединяет около 700 магазинов) и книжных сетей пишут «Ведомости».

В крупнейшей в стране сети «Читай-город — Буквоед» роман в категории художественной литературы уступил только произведению «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры, а в общих продажах занял третье место.

Годом ранее «1984» не был представлен в первой десятке АСКР и «Читай-город — Буквоед», хотя в прошлые годы роман попадал в верхние позиции по продажам у дистрибьюторов.

Представитель издательской группы «Эксмо-АСТ» отметил, что интерес к творчеству Оруэлла носит волнообразный характер. Если пару лет назад издатели замечали падение интереса к ней, то в последние полгода идет обратная тенденция. За этот период АСТ продало почти 90 тысяч экземпляров романа, а «Эксмо» — более 43 тысяч. Издательство «Азбука» реализовало 45 тысяч копий книги, что уже больше, чем за весь 2025 год.

Написанный в 1948-м и изданный в 1949 году роман английского писателя о тоталитарном обществе является самой известной в мире антиутопией. Его действие происходит в вымышленной стране, где все аспекты жизни граждан полностью контролируют спецслужбы во главе с лидером правящей партии, именуемым Большим Братом.

Главный герой работает в Министерстве правды, которое занимается переписыванием истории в угоду политической конъюнктуры, но критически относится к происходящему и пытается бороться с ним. В конце концов вместе с возлюбленной из того же министерства он попадает под арест и под пытками отказывается от своих взглядов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал Оруэлла оптимистом, уточнив, что мир гораздо лучше, чем представлял писатель, но также в нем гораздо больше слежки.

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