Илон Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Глава Tesla Илон Маск: в мире больше слежки, чем в антиутопии Джорджа Оруэлла
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил мир и антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — подчеркнул миллиардер. Маск также назвал писателя оптимистом.
Джордж Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией «1984» и сатирической повестью «Скотный двор».
Ранее двое бывших сотрудников Tesla подали на компанию Илона Маска в суд из-за массовых увольнений. Они обвиняют работодателя в том, что он якобы нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заранее.