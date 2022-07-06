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Илон Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Глава Tesla Илон Маск: в мире больше слежки, чем в антиутопии Джорджа Оруэлла
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Aly Song / Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил мир и антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла.

«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — подчеркнул миллиардер. Маск также назвал писателя оптимистом.

Джордж Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией «1984» и сатирической повестью «Скотный двор».

Ранее двое бывших сотрудников Tesla подали на компанию Илона Маска в суд из-за массовых увольнений. Они обвиняют работодателя в том, что он якобы нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заранее.

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Марина Совина
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