Илон Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Глава Tesla Илон Маск: в мире больше слежки, чем в антиутопии Джорджа Оруэлла

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил мир и антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла.

«Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — подчеркнул миллиардер. Маск также назвал писателя оптимистом.

Джордж Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией «1984» и сатирической повестью «Скотный двор».

Ранее двое бывших сотрудников Tesla подали на компанию Илона Маска в суд из-за массовых увольнений. Они обвиняют работодателя в том, что он якобы нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заранее.