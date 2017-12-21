НАСА задумалось о миссии на комету Чурюмова — Герасименко

НАСА определило двух претендентов на следующую роботизированную миссию: это дрон Dragonfly («Стрекоза») для отправки на спутник Сатурна Титан и зонд CAESAR (Comet Astrobiology Exploration Sample Return) для запуска к комете Чурюмова — Герасименко. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Над обоими проектами будут работать до конца 2018 года, к весне 2019-го НАСА выберет один из них.

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Зонд CAESAR способен забрать образцы материалов с поверхности кометы и доставить их в сохранности на Землю, отметили в агентстве. Эти образцы помогут понять, оказало ли вещество с кометы Чурюмова — Герасименко влияние на планету, в том числе на возникновение океанов и жизни на Земле.

Dragonfly — аппарат, похожий на обычный квадрокоптер, только более приспособленный к суровым условиям. Он может анализировать и передавать данные о составе атмосферы и верхних слоев грунта Титана.

Комету Чурюмова — Герасименко до сентября 2016 года исследовала станция Rosetta Европейского космического агентства. Аппарат запустили в 2004-м, к комете он летел десять лет. За время, что Rosetta провела на орбите кометы, ученые составили карту объекта и определили его строение. Ядро кометы исследовал зонд Philae.

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