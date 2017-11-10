Российский миллиардер отправится к Сатурну на поиски пришельцев

Миллиардер Юрий Мильнер собирается организовать первую частную космическую миссию на спутник Сатурна для поиска внеземных цивилизаций, пишет издание GeekWire.

По расчетам ученых, живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планет-гигантов. «Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна», — сказал Мильнер на конференции «Новая космическая эра» в американском Сиэтле.

Исследователям, ведущим поиск внеземных цивилизаций, удалось получить оттуда необычные сигналы, поделился он. «Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от таинственных объектов», — сказал миллиардер. Экспедицию к спутнику могут отправить «относительно скоро», если удастся привлечь для ее подготовки частный капитал, считает бизнесмен. Стоимость проекта Мильнер не назвал, но уточнил, что она будет меньше, чем полномасштабная миссия NASA.

В апреле 2016 года Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд.

Юрий Мильнер вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом, сооснователем Google Сергеем Брином и основателем Alibaba Джеком Ма являются учредителями крупнейшей (в денежном выражении) научной премии Breakthrough Prize. В отличие от Нобелевской премии, Breakthrough Prize вручают исследователям, только начавшим свою деятельность в науке.