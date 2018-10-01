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Названы сценарии гибели Земли из-за коллайдера

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Астрофизик Майкл Рис заявил, что есть ничтожная, но реальная возможность уничтожения Земли ускорителями частиц. По мнению ученого, есть вероятность возникновения растущей черной дыры, страпельки или распада вакуума. Об этом сообщает издание Science Alert.

Страпелькой (стрэнглетом) называют гипотетическую составную частицу или вещество, включающее в себя большую долю странных кварков. Такие «странные» структуры могут быть относительно крупными и устойчивыми в течение длительного времени, достигая размеров, превосходящих диаметр тяжелых атомов и даже сравнимых с астрономическими объектами. При столкновении страпельки с обычной материей последняя распадается с образованием новых страпелек, разлетающихся во все стороны. Таким образом, возможна цепная реакция, которая обратит все вещество Земли в шар странной материи.

В другом сценарии происходит фазовый переход между ложным и истинным вакуумом. В настоящее время Вселенная существует в нетастабильном состоянии, называемом ложным вакуумом. Однако существует более энергетически выгодное состояние — истинный вакуум. Согласно космологическим моделям, вероятность перехода из одной фазы в другую не равна нулю. Таким образом, в любой точке Вселенной может спонтанно возникнуть расширяющийся со скоростью, не превышающей скорость света, пузырь истинного вакуума, который разрушает на своем пути любые астрономические объекты. При столкновении высокоэнергетических частиц вероятность появления «пузыря смерти» повышается многократно.

Однако любой из этих сценариев маловероятен. Существуют природные ускорители частиц, например, магнитные поля вблизи черных дыр и нейтронных звезд. Землю постоянно бомбардируют космические лучи — частицы и ядра атомов, которые движутся с высокими энергиями, сравнимыми с теми, что достигают протоны в разгонном кольце Большого адронного коллайдера. Более того, исследователи до сих пор не обнаружили свидетельства существования страпелек.

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