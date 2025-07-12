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19:18, 12 июля 2025Из жизни

Живущую в джунглях с двумя детьми россиянку нашла индийская полиция

PTI: Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя детьми. Об этом сообщило агентство PTI.

«40-летняя гражданка России Нина Кутина и двое ее детей шести и четырех лет были спасены из отдаленной пещеры после почти двух недель проживания в ней в полной изоляции», — говорится в сообщении.

Как утверждается, россиянка решила поселиться с детьми в уединении в джунглях, увлекшись местными духовными практиками и индуизмом. Женщина обустроила найденную ей пещеру, превратив ее в духовное пристанище. В настоящий момент полиция пытается выяснить, каким образом она и ее дети добывали еду во время своего пребывания в дикой местности.

Ранее сообщалось, что в Канаде пожарный чудом выжил после нападения медведицы. Мужчина был доставлен в больницу с незначительными травмами и вскоре выписан.

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