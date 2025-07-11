Медведица напала на пожарного во время тушения пожара

Пожарный отбился от медведицы топором во время тушения лесного пожара

В Канаде пожарный чудом выжил после нападения медведицы. Об этом сообщает Deseret.

Мужчина, осматривавший периметр возгорания у озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно оказался перед разъяренной хищницей, защищавшей потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от медведицы, которая напала на него прямо во время тушения пожара.

«Все произошло за считаные секунды», — рассказала представитель пожарной службы Эмили Бейкер. Пожарный использовал для защиты специальный топор с киркой, пока коллеги не подоспели на помощь. Они запустили бензопилы и криками отпугнули зверя.

Мужчину доставили в больницу с незначительными травмами и выписали в тот же день. Служба охраны природы Канады решила не отстреливать медведицу, признав ее действия оборонительными.

Инцидент произошел в 110 километрах от ближайшего города Форт-Нельсон, где бушевал лесной пожар общей площадью 688 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на мотоциклиста и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.