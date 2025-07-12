В России объяснили намерение Трампа ввести пошлины для Евросоюза

Политолог Светов: Трамп выбрал стратегию запугивания всех торговых партнеров

Политолог Юрий Светов объяснил намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 30 процентов на товары из Евросоюза (ЕС) и Мексики. Его комментарий опубликовал телеканал RT.

По словам собеседника издания, американский лидер выбрал стратегию запугивания всех торговых партнеров. Светов добавил, что Трамп выдвинул теорию, которая пользуется большой поддержкой американцев. Она гласит, что самый большой рынок в мире — это США, и страны, которые на этом рынке торгуют, должны зарабатывать умеренно. «А ему кажется, что все страны зарабатывают, а Соединенные Штаты терпят ущерб», — пояснил политолог.

Светов выразил мнение, что подобный подход США оказался успешным в отношении некоторых стран. Например, Великобритания, главный союзник американцев, подписала соглашение и пошла на условие Штатов. Кроме того, уступки были со стороны Канады. «Мексика вроде сначала пошла навстречу, но потом начала отказываться. А над Евросоюзом, мне кажется, Трамп просто издевается», — предположил он.

Ранее Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики. По его словам, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят их величину к своим пошлинам.