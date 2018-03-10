Россия передумала вступать в ЦЕРН

Российская сторона отозвала заявку на вступление в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — отметила она и добавила, что решение Москвы насчет вступления в ЦЕРН не повлияет на ее участие в совместных проектах.

Заявка на ассоциированное членство в ЦЕРН была подана Россией в 2013 году. Заявление было одобрено советом организации, но впоследствии Москва отозвала его. По данным источников РИА Новости, соответствующее решение было принято в ноябре 2017-го.

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В проектах организации участвуют около 6,5 тысяч ученых из 80 стран. Членством в ЦЕРН обладают 22 страны, еще восемь, в том числе Украина, имеют статус ассоциированного члена. Штаб-квартира лаборатории расположена в Швейцарии неподалеку от Женевы.

Построенный в ЦЕРН большой адронный коллайдер создавался при финансовом и научном участии России. В 2008 году на ускорителе работало около 700 российских ученых, в их числе и сотрудники Института физики высоких энергий.

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