Российские ученые озадачились здоровьем населения Арктики

Помощник председателя федерального исследовательского центра «Кольский научный центр» РАН Юлия Гилярова рассказала о работе молодых ученых в лабораториях, созданных в рамках национального проекта «Наука». Об этом сообщает сайт «Хибины.com».

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По ее словам, ученые лаборатории медицинских и биологических технологий работают над технологиями здоровьесбережения арктического населения. В свою очередь в лаборатории природоподобных технологий и техносферной безопасности Арктики работают над инновационным технологиями и исследованиями экологически чистых функциональных материалов на основе природных минералов.

Формирование в России системы, обеспечивающей условия работы для молодых ученых и создание научных лабораторий с конкурентоспособными коллективами — одна из задач нацпроекта «Наука», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект, включающий в себя три федеральных проекта, в том числе «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», рассчитан до 2024 года и предполагает, что на его реализацию будут направлены 625 миллиардов рублей.

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