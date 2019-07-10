Власти российского региона помогут уральским ученым

Власти Свердловской области компенсируют часть затрат участникам Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), если их разработки можно будет применить при реализации индустриальных проектов. Об этом заявила начальник отдела науки и инноваций регионального министерства промышленности и науки Светлана Белан, передает ТАСС.

«Для нас главное, чтобы были действительно реальные проекты, которые будут готовы внедрять индустриальные партнеры, тогда мы будем готовы компенсировать часть понесенных затрат», — отметила Белан.

При этом она отметила, что «содержательной частью» будут полностью заниматься вузы и институты РАН, задействованные в создании НОЦ.

Ранее сообщалось, что в создании Уральского НОЦ примут участие учебные заведения из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Ожидается, что его специалисты будут работать над исследованиями в ракетно-космической отрасли и цифровизации, а также в сфере переработки отходов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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