Ученые помогут российскому региону в борьбе с промышленными отходами

Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ), который планируется создать в Нижегородской области в 2019 году, займутся изучением влияния промышленных предприятий на экологию региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, передает ТАСС.

По словам Никитина, также в задачи НОЦ будет входить разработка технологий ликвидации накопленного экологического вреда и работа с промышленными отходами. В частности, власти региона планируют привлечь к сотрудничеству специалистов «Центра Келдыша».

Как пояснил гендиректор «Центра Келдыша» Владимир Кошлаков, учреждение также заинтересовано в совместной работе с нижегородскими вузами в области космических технологий.

Нижегородская область станет одним из первых пяти российских регионов, где в 2019 году будут созданы научно-образовательные центры в рамках национального проекта «Наука». Также в этом году планируется открыть НОЦ в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае. Всего по нацпроекту в России к 2024 году должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры.

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