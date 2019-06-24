В России появится первая цифровая модель речной экосистемы

В России будет создана цифровая модель Обь-Иртышского бассейна. Соглашение о реализации проекта подписали Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, правительство Кузбасса и Институт водных проблем РАН, сообщает на сайте Российской венчурной компании (РВК).

Как отмечается, российская модель станет первой в мире и позволит выстроить системную работу по оздоровлению притоков бассейна — рек регионального значения, среди которых Томь, Миасс, Иртыш и Тура. В частности, благодаря ей специалисты смогут установить факторы, влияющие на качество воды, а также выработать пути решения проблем, связанных с причиненным речной системе экологическим ущербом.

По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова, мониторинг состояния бассейна будут проводить при помощи дронов и гидропостов. «Это необходимо, чтобы переходить от разрешения чрезвычайных ситуаций к предсказательному моделированию и пониманию, что происходит в Обь-Иртышском бассейне», — пояснил он.

Проект планируется реализовать в рамках создания научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс» по нацпроекту «Наука». На данный момент его поддержали пять российских регионов: Кемеровская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году.

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