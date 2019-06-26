В России появится центр исследований мирового уровня

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) приступит к созданию экспериментально-технологического центра для проведения научных исследований мирового уровня. Об этом в среду, 26 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Отмечается, что вуз уже объявил конкурс на строительство, стоимость проекта составляет 230 миллионов рублей. Согласно прогнозу, он позволит увеличить доход университета от научных исследований почти в два раза — до 700 миллионов рублей в год.
«Центр создается на средства Минобрнауки России в целях увеличения объема разработок для потребностей рынков Национальной технологической инициативы и в целях кооперации науки и бизнеса», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что он также поможет отработке новых технологий.
По условиям конкурса, строительство центра должно быть завершено до конца октября 2020 года. Центр будет возведен на базе неиспользуемого здания НГТУ, построенного в 1985 году. В ходе реконструкции планируется увеличить этажность постройки с двух до пяти, в результате чего ее площадь возрастет с 2600 до четырех тысяч квадратных метров.
Там разместят современный вычислительный центр, лаборатории квантовой криогенной электроники и Института силовой электроники, центр прототипирования, научные центры «Нанотехнологии» и коллективного пользования. Также в здании будет организована лаборатория реставрации раритетных самолетов, где специалисты займутся реставрацией сбитых самолетов времен Второй мировой войны.
Строительство центра исследований будет осуществлено в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». До 2024 года в России планируется создать по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, а также организовать научные и исследовательские центры, которые займутся подготовкой молодых ученых и будут активно сотрудничать с предприятиями реального сектора экономики.