В России появится центр исследований мирового уровня

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) приступит к созданию экспериментально-технологического центра для проведения научных исследований мирового уровня. Об этом в среду, 26 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Отмечается, что вуз уже объявил конкурс на строительство, стоимость проекта составляет 230 миллионов рублей. Согласно прогнозу, он позволит увеличить доход университета от научных исследований почти в два раза — до 700 миллионов рублей в год.

«Центр создается на средства Минобрнауки России в целях увеличения объема разработок для потребностей рынков Национальной технологической инициативы и в целях кооперации науки и бизнеса», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что он также поможет отработке новых технологий.

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По условиям конкурса, строительство центра должно быть завершено до конца октября 2020 года. Центр будет возведен на базе неиспользуемого здания НГТУ, построенного в 1985 году. В ходе реконструкции планируется увеличить этажность постройки с двух до пяти, в результате чего ее площадь возрастет с 2600 до четырех тысяч квадратных метров.

Там разместят современный вычислительный центр, лаборатории квантовой криогенной электроники и Института силовой электроники, центр прототипирования, научные центры «Нанотехнологии» и коллективного пользования. Также в здании будет организована лаборатория реставрации раритетных самолетов, где специалисты займутся реставрацией сбитых самолетов времен Второй мировой войны.

Строительство центра исследований будет осуществлено в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». До 2024 года в России планируется создать по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, а также организовать научные и исследовательские центры, которые займутся подготовкой молодых ученых и будут активно сотрудничать с предприятиями реального сектора экономики.

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