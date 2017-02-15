Россия потратит 14,6 миллиарда рублей на создание «фабрик будущего»

Объем финансирования дорожной карты «Технет» в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) составит 14,6 миллиарда рублей в 2017-2019 годах. Об этом говорится в материалах к документу, имеющихся у «Ленты.ру».

Из общей суммы финансирования внебюджетные источники составят около 6,55 миллиарда рублей, остальное будет выделено из госказны.

В дорожной карте речь идет о развитии инфраструктуры для так называемых «фабрик будущего» — передовых производственных технологий (ППТ) и бизнес-моделей, которые должны обеспечить быстрое проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции.

В презентации к дорожной карте говорится, что в 2015 году доля российских «фабрик будущего» на мировом рынке, который оценивается в 773 миллиарда долларов, составляла всего 0,28 процента. Целью проекта является довести эту долю до 0,6 процента в 2020 году и до 1,5 процента — в 2035-м.

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Реализация дорожной карты «Технет» должна помочь преодолеть технологическое отставание в таких отраслях, как робототехника, аддитивные технологии, станкостроение. На первом этапе будет создано несколько полигонов для тестирования новых технологий на базе «Сколтеха», «Политеха», НПО «Сатурн» (входит в Ростех) и университета «МИСиС».

Во вторник, 14 февраля дорожная карта «Технет» была одобрена президиумом совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. Присутствовавший на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в текущем году на реализацию НТИ будет выделено 12,5 миллиарда рублей, включая 8,5 миллиарда бюджетных средств. В настоящее время в рамках НТИ утверждены шесть дорожных карт, в том числе «Автонет» (автономные транспортные средства) и «Аэронет» (беспилотные авиационные системы).

