Медведев направит пять миллиардов рублей на зарплаты ученым

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, а также еще 3,7 миллиарда на завершение строительства и реконструкции 19 образовательных и научных организаций. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

«Это касается и таких важных объектов, как здание книгохранилища библиотеки Российской академии наук, ряд памятников архитектуры и некоторых других», — уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Помимо этого, более шести миллиардов рублей направят на проведение мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ; программа мер поддержки перспективных отраслей).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении методики оценки качества городской среды. Она позволит выявить, как живет каждый из 1114 городов России и его жители, насколько среда отвечает вопросам безопасности, комфорта, экологичности и современным стандартам качества жизни. Кроме того, она покажет, сохраняет ли город свое историческое лицо.

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