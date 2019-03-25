Правительство решило оценить жизнь в каждом российском городе

В России утверждена методика оценки качества городской среды. Распоряжение об этом в понедельник, 25 марта, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

С помощью Индекса качества городской среды станет известно, как живет каждый из 1114 городов России и его жители, насколько среда в городах отвечает вопросам безопасности, комфорта, экологичности и современным стандартам качества жизни. Кроме того, он покажет, сохраняет ли город свое историческое лицо.

В соответствии с президентским указом от 7 мая 2018 года, в ближайшие пять лет городам необходимо повысить собственный индекс на 30 процентов, напомнили в правительстве. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» количество городов с неблагоприятной средой должно сократиться в два раза.

Индекс качества городской среды — это оценка города в баллах, которая складывается на основе анализа разных типов городских пространств, таких как жилье, уличная инфраструктура, зеленые территории и других. Каждая территория оценивается по шести критериям — от безопасности до «эффективности управления». Кроме того, теперь в индексе больше внимания уделяется приспособленности среды для маломобильных горожан.

Индекс подходит для оценки всех городов, не зависимо от их размеров, населения, климата или других факторов. Впервые система была протестирована в 2017 году на сайте проекта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



