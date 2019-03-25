Названы самые культурные города России

Большинство россиян считают Санкт-Петербург культурной столицей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Городу на Неве присвоили статус самого культурного в России 74 процента участников опроса. Второе место рейтинга заняла Казань — за столицу Татарстана проголосовали семь процентов опрошенных граждан. «Бронза» досталась Ярославлю (пять процентов голосов).

В топ-5 рейтинга также включили уральскую столицу Екатеринбург (3,5 процента голосов), Москву и Нижний Новгород (по три процента).

В ноябре 2018-го Санкт-Петербург был признан городом России с самыми добрыми жителями. Второе место в списке занял Краснодар, третье разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск.

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