Назван самый дешевый курортный город для богачей

Онлайн-турагентство Globehunters проанализировало стоимость проживания в пятизвездочных отелях 170 стран и составило рейтинг самых дешевых курортов для богатых туристов. Об этом сообщает Independent.

Самым выгодным городом для любителей пятизвездочного размещения оказалась турецкая Анталья. Однако ночь здесь обойдется в 2,6 тысячи рублей. На втором месте оказался Мехико (2,7 тысячи рублей за сутки проживания в пятизвездочной гостинице), на третьем — египетский Шарм-эш-Шейх (3,3 тысячи), а на четвертом — Киев (3,4).

Материалы по теме Вам не сюда Там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей

Также эксперты назвали самые дорогие пятизвездочные курорты. Среди них лидером стал Сан-Франциско. Здесь средняя суточная стоимость номера в пятизвездочной гостинице составит 36,8 тысячи рублей.

В январе аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвала самые дорогостоящие поездки россиян за 2018 год. При составлении рейтинга учитывались только туры, приобретенные индивидуальными заказчиками. Самым дорогим стало путешествие по России: его продали семье из пяти человек за 35 миллионов рублей (семь миллионов рублей за каждого члена семьи).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!