Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвала самые дорогостоящие поездки россиян за 2018 год. Список опубликован на сайте организации.

При составлении рейтинга учитывались только туры, приобретенные индивидуальными заказчиками.

Самым дорогим стало путешествие по России: его продали семье из пяти человек за 35 миллионов рублей (семь миллионов рублей за каждого члена семьи). В стоимость вошли транспортировка, проживание, питание, экскурсионная программа и VIP-услуги. Компания-организатор тура пожелала остаться неизвестной.

Второе место получила поездка в Турцию с проживанием в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Отдел «Элит» туроператора Coral Travel продал ее семье из трех человек за 3,322 миллиона рублей. Примечательно, что перелет не был включен в стоимость путевки.

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Третьими стали сразу три поездки стоимостью в районе 1,8 миллиона рублей каждая. Первая — двухнедельный новогодний тур на французский горнолыжный курорт Куршевель для семьи из восьми человек, которую организовал туроператор PAC Group. Вторая — отпуск на Мальдивских островах на пятерых человек (без перелета). И, наконец, 10-дневная летняя поездка на итальянский остров Сардиния для семьи из трех человек, которая остановилась в пятизвездочном отеле Pitrizza. Перелет также не входил в цену путевки.

Кроме того, в рейтинг вошли круиз из Аргентины в Антарктиду, поездки в ОАЭ, на Мадагаскар и Маврикий, а также десятидневный тур по маршруту «Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Астрахань — Саратов — Ульяновск — Чебоксары — Рыбинск — Москва».

Ранее в январе российский онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» провел исследование и выяснил, какие места россияне хотели бы посетить, будь у них неограниченный бюджет.

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