Россияне поведали о путешествиях мечты

Российский онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» провел исследование и выяснил, какие туристические направления россияне хотели бы посетить, будь у них неограниченный бюджет. Об этом сообщают РИА Новости. Эксперты опросили девять тысяч туристов: им предложили на выбор десять вариантов туров без лимита стоимости поездки.

На первом месте оказалось кругосветное путешествие: за него проголосовали 29 процентов российских туристов.

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Второе место заняли поездки в Японию, Австралию и Новую Зеландию (15 процентов голосов), далее последовали туры на Камчатку, Байкал и Сахалин (14 процентов). За вариант «все равно куда, лишь бы в тепло и надолго» респонденты отдали десять процентов голосов.

В рейтинг путешествий мечты в порядке убывания также попали полет в космос, райские острова, «какой-либо дорогой город» (например, Лос-Анджелес или Цюрих), круиз на лайнере, поездка на Северный полюс и тур в Африку.

В декабре 2018 года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные туристические направления у россиян. По ее словам, в 2018 году чаще всего россияне выбирали туры в Турцию, Таиланд и Германию.

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