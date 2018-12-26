Определены любимые у российских туристов страны

Названы самые популярные туристические направления у россиян. Итоги года сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает агентство «Москва».

По ее словам, в 2018 году чаще всего россияне выбирали туры в Турцию. Следующими по востребованности направлениями стали Таиланд и Германия. В десятку популярных стран также вошли Италия, Испания, Кипр, Греция, ОАЭ, Тунис и Франция (разделили 9-е место) и Вьетнам.

Она подчеркнула, что заметен рост продаж путевок за рубеж на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Как отметила Ломидзе, такой скачок обусловлен увеличением популярности преимущественно двух стран: Турции и ОАЭ. «Это, конечно, за счет Турции — 25 процентов, и Арабские Эмираты еще дали более 40 процентов прироста. В последнем случае сыграла свою роль отмена виз», — сказала эксперт.

В ноябре стали известны самые популярные города для зимнего отдыха у российских туристов. Выяснилось, что россияне предпочитают Стамбул, Дубай, Ереван, Прагу и Ригу.

Паспорт ОАЭ был признан сильнейшим по версии Passport Index. В июле Москва и Абу-Даби подписали взаимное соглашение об отмене виз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!