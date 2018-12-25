Названы предполагаемые сроки открытия египетских курортов для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предположила, что в 2019 году россияне снова смогут летать на популярные курорты Египта. Свое мнение она выразила на пресс-брифинге НСН.

«Я думаю, что какую-то часть курортов откроют, а какую-то часть нет. Будем считать это экспертным мнением, так как у нас результатов инспекции пока нет», — пояснила Ломидзе.

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В октябре президент Владимир Путин заявил о том, что Россия и Египет планируют возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По словам Путина, власти Египта сейчас работают над повышением уровня безопасности в стране.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы, произошедшей в результате теракта, с самолетом Airbus A321 компании «Когалымавиа». Он совершал перелет из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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