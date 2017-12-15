Россия и Египет договорились о возобновлении полетов

Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минавиации Египта, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля. Он также добавил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после гибели в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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