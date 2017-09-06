В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году

В 2017 году авиасообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено, предпосылки для этого есть, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

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Чиновник также отметил, что Египет готов подписать протокол для возобновления авиасообщения с Россией, сообщает ТАСС.

«Необходимо подписание соответствующего протокола с египетской стороной, в чем они тоже выразили готовность, и внесение изменений в указ президента», — сказал он.

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть сильное желание восстановить авиасообщение между двумя странами в полном объеме. «Но мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена», — подчеркнул глава государства.

Москва приостановила рейсы между Россией и Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Арабской Республики осенью 2015 года. Это произошло после того, как лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.