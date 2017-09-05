Путин понадеялся на открытие авиарейсов в Египет в ближайшее время

Президент России Владимир Путин надеется, что авиарейсы в Египет будут открыты в скором будущем. Такую информацию во вторник, 5 сентября, публикует «Интерфакс».

По словам главы государства, у Москвы есть сильное желание восстановить авиасообщение между двумя странами в полном объеме. «Но мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена», — подчеркнул Путин.

Материалы по теме Египет не вернуть Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года

Поэтому соответствующие специальные службы и транспортные ведомства России и Египта продолжают сотрудничество, дорабатывают определенные детали, пояснил президент. Путин добавил, что Каир делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских путешественников. «Очень рассчитываем и надеемся на то, что мы в ближайшее время сможем эту задачу решить», — заявил он.

По информации Министерства транспорта России, доклад по итогам последней проверки мер безопасности в международном аэропорту Каира уже направлен в правительство РФ, передает ТАСС.

Глава ведомства Максим Соколов отметил, что не видит необходимости в дополнительных инспекциях воздушной гавани. Что касается сроков возобновления авиасообщения, то это зависит от решения правительства, добавил он.

В понедельник, 4 сентября, Соколов говорил, что российские специалисты положительно оценили ситуацию с безопасностью во втором терминале каирского аэропорта, в котором планируется принимать рейсы из России. В последний раз делегация из РФ побывала с инспекцией в этой авиагавани в конце июля.

Москва приостановила рейсы между Россией и Египтом и потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Арабской Республики осенью 2015 года. Это произошло после того, как лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта.