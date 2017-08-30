Российские туроператоры «махнули рукой» на Египет

Российский туристический бизнес перестал рассчитывать на Египет в своей работе. Об этом в среду, 30 августа, сообщает «Интерфакс».

С таким заявлением выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Рынок на Египет махнул рукой, поскольку понятно, что в ближайшее время рассчитывать на него и планировать сезон с учетом направления пока бессмысленно», — пояснила она.

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По словам эксперта, возобновлению авиасообщения между Арабской Республикой и Россией мешает расследование теракта на борту самолета «Когалымавиа», которое отодвигает примерные сроки открытия направления. Ранее из-за взрыва на борту воздушного судна рейсы были приостановлены.

Ломидзе добавила, что у нее есть информация о возможном открытии перелетов из РФ в Каир к концу 2017 года. Однако представитель АТОР подчеркнула, что этого может и не произойти. Она также не уточнила, откуда получила такие сведения.

В апреле глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али спрогнозировал, что воздушное сообщение между Россией и Египтом восстановят не раньше середины 2018 года.

Лайнер «Когалымавиа», на борту которого летели 224 человека (в основном граждане РФ), разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта. В связи с этим Москва запретила рейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях республики. В 2016-2017 годах российские эксперты несколько раз посещали это государство с целью инспекции аэропортов.