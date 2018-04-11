Россия возобновила полеты в Египет

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево в первый регулярный рейс между Москвой и Каиром после более чем двухлетнего перерыва. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Обратно самолет вылетит из Каира в 01:25 и прибудет в Шереметьево в 06:50 мск. Накануне в авиакомпании сообщили агентству ТАСС, что на рейс забронировано около 120 билетов.

Частота полетов из Москвы в столицу Египта составит три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы - по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 12 июня по 2 июля полеты в столицу Египта станут ежедневными в связи с повышенным спросом во время проведения чемпионата мира по футболу.

Москва и Каир в декабре прошлого года подписали соглашение о возобновлении авиасообщения, приостановленного в ноябре 2015-го после теракта на борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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