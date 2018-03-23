«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полетов в Египет

В новом летнем расписании «Аэрофлота», на которое будет действовать с 25 марта по 27 октября, появятся регулярные рейсы в Египет. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва откроют с 11 апреля, они будут выполняться трижды в неделю. С 12 июня по 2 июля полеты в столицу Египта станут ежедневными в связи с повышенным спросом во время проведения Чемпионата мира по футболу.

В этом сезоне «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России.

«Аэрофлот» планирует открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону. Маршрутная сеть охватит 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в семи странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья.

В авиакомпании подчеркивают, что одной из важнейших задач наступающего сезона станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. В частности, с 1 мая откроются прямые рейсы из Москвы в Саранск, таким образом маршрутная сеть «Аэрофлота» охватит все города проведения матчей. Болельщики, вылетающие на игры российской сборной, смогут оформить авиабилет по специальному «тарифу болельщика» — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов).

По ряду направлений возрастет количество выполняемых рейсов. В сравнении с сезоном «Зима-2017/2018» авиакомпания увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград, Казань, Нижний Новгород и Самару.

В авиакомпании также обещают расширить присутствие на итальянском рынке — с 1 июля авиакомпания открывает два новых направления: в Верону и Неаполь. Полеты по каждому из этих маршрутов будут выполняться ежедневно. Кроме того, в новом сезоне увеличится количество рейсов между Москвой и Болоньей (с 14 до 21 рейса в неделю).

Пассажиры Аэрофлота смогут также напрямую летать из Москвы на самый известный курорт Болгарии: со 2 июля стартуют ежедневные рейсы в Бургас.

Всего группа «Аэрофлот» (помимо одноименной авиакомпании включает перевозчиков «Россия», «Победа», «Аврора») в летнем расписании 2018 года будет выполнять собственные регулярные полеты по 305 маршрутам в 53 страны мира. Географию полетов группы дополнят 186 неповторяющихся направлений, рейсы по которым будут выполняться с авиакомпаниями–партнерами.

Напомним, что Москва и Каир в декабре прошлого года подписали соглашение о возобновлении авиасообщения, приостановленного в ноябре 2015-го после теракта на борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.