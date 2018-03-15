«Аэрофлот» готов стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» была бы рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

«Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину», — сказал он.

«Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время», — добавил Савельев.

Глава «Аэрофлота» отметил также, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 «обогнали свое время», но сейчас, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.

В январе президент России Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 «Петр Дейнекин». Тогда же глава государства предложил сделать гражданскую версию этого самолета, что позволит, в частности, значительно экономить время полета, например, между Москвой и Владивостоком. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.