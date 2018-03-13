«Аэрофлот» начал добиваться уголовного наказания для двух пассажирок

Авиакомпания «Аэрофлот» будет добиваться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево. В обоих случаях неадекватные действия последовали после опоздания на посадку в самолет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» рассказали, что 5 марта пассажирка рейса SU2108 Москва — Вильнюс М.Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения. Получив законный отказ в посадке на борт, она проявила агрессию по отношению к работникам авиакомпании — высказывалась в резкой форме, а также применила грубую силу: сорвала с форменной одежды сотрудницы «Аэрофлота» пропуск и ударила ее по голове. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. На данный момент линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево проводит проверку по факту данного инцидента.

8 марта пассажирка рейса SU2594 Москва — Мюнхен Л.Кочеткова явилась на посадку также с опозданием. После того как сотрудница авиакомпании отказала ей в посадке на борт и разъяснила порядок действий в сложившейся ситуации, пассажирка нанесла представителю «Аэрофлота» тяжелые удары телефоном по лицу, шее и голове. У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. Линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево рассматривается вопрос о привлечении Л.Кочетковой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В авиакомпании отметили намерение последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к ее работникам, в том числе путем привлечения к уголовной ответственности. Также «Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки. Если бы эта норма уже вступила в силу, эти пассажиры несомненно были бы внесены в такой список, подчеркнули в «Аэрофлоте».