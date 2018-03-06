«Аэрофлот» лишит дебоширов элитных статусов в программе «Аэрофлот Бонус»

Компания «Аэрофлот» приняла решение лишать пассажиров, допустивших грубое нарушение правил поведения при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов, элитного статуса и привилегий в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Накопленные за период участия в программе мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника.

В компании отметили, что в последнее время участились случаи деструктивного поведения на борту. Только с начала 2018 года на рейсах «Аэрофлота» зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании.

«Анализ фактов рукоприкладства по отношению к бортпроводникам и работникам наземного обслуживания авиакомпании показал, что практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт "Аэрофлот Бонус" считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев», — заявили в компании.

Правила программы «Аэрофлот Бонус» предусматривают не только аннулирование счета участника за оскорбительное поведение по отношению к работникам авиакомпании, но и запрет на повторную регистрацию в программе. Каждый участник может быть зарегистрирован в «Аэрофлот Бонус» только один раз. Таким образом, пассажир, допустивший бесчинство на рейсах «Аэрофлота», лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе «Аэрофлот Бонус».

В компании подчеркнули, что «Аэрофлот» продолжает вести непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов. Для авиакомпании важно обеспечить абсолютный уровень безопасности и комфорта пассажиров на своих рейсах.

Ранее благодаря активной позиции авиакомпании был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта. Кроме того, «Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в черные списки и в дальнейшем отказывать им в заключении договора воздушной перевозки.