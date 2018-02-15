В правительстве рассказали о планах открыть авиасообщение с Египтом

Министр транспорта Максим Соколов заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, что вопрос об открытии авиасообщения с курортами Египта не будет подниматься ранее весны, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

«Этот вопрос будет ставиться весной этого года на наших переговорах с египетскими авиационными властями», — сказал Соколов, комментируя заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в настоящее время нет возможности для возобновления полетов в курортные города Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» во время рейса Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург. Все находившиеся на его борту люди — 217 пассажиров и семь членов экипажа — погибли. Произошедшее было квалифицировано ФСБ как террористический акт. Россия обещала возобновить авиасообщение только после того, как Египет усилит меры авиационной безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!