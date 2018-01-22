Российские отели попали в черный список

Ростуризм готовится к обнародованию черного списка отелей, которые завышают цены на время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов рассказал «Российской газете».

Руководитель ведомства напомнил, что аналогичная ситуация с завышением цен возникала на российских курортах после прекращения в 2015 году продажи путевок в Турцию и Египет. Он также сообщил, что Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проводит системную работу, направленную на предотвращение завышения цен и причинения таким образом ущерба российскому туризму.

Материалы по теме Какая боль Гости чемпионата мира 2018 дорого заплатят за каждую ночь

Ранее сообщалось, что стоимость размещения в гостиницах городов, принимающих чемпионат мира по футболу, напугала иностранных болельщиков. В дни матчей стоимость проживания в некоторых гостиницах возросла в десятки раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!