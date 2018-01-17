Россиянам посоветовали увезти детей в Турцию на время чемпионата мира

Специализированный детский отдых в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году придется отменить из-за завышенных цен на автобусные перевозки и размещение. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она отметила, что ситуация с летним отдыхом в текущем году сравнима с периодом проведения Олимпиады в Сочи в 2014-м. По мнению Тюриной, организация летних городских лагерей из-за завышения цен на всех объектах размещения находится под вопросом, поэтому детей проще будет отвезти в лагеря Турции.

Материалы по теме Какая боль Гости чемпионата мира 2018 дорого заплатят за каждую ночь

В дни проведения чемпионата мира по футболу средняя стоимость часа аренды автобусов начинается от пяти тысяч рублей, хотя в другие дни она составляет 1,2 тысячи рублей. Минимальное же время аренды увеличилось с двух часов до 20. Таким образом, за автобус организаторам придется заплатить около 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за завышенных цен на проживание во время чемпионата в 2018 году иностранные туристы не спешат бронировать билеты в Россию, а также рассматривают варианты бронирования гостиниц на расстоянии от городов, где будут проходить матчи.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



