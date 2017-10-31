Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018

Семья россиян из двух взрослых и двух детей приобрела тур на финальные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года за 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 31 октября.

Пакет включает в себя проживание в двух номерах пятизвездочных отелей Санкт-Петербурга (на 3 ночи) и Москвы (на 5 ночей), а также авиаперелет и трансфер из аэропорта в отель и обратно. По данным предоставляющего услугу туроператора BSI Group, минимальная стоимость подобного тура среди забронированных в компании на даты проведения финальных матчей ЧМ в Москве составила 63,7 тысячи рублей. Такой пакет включает в себя недельное проживание в столичном отеле категории 3 звезды, а также трансфер из аэропорта и обратно.

По данным туроператора, среди иностранных туристов наибольший интерес к приобретению туров на ЧМ-2018 проявляют граждане Мексики, Панамы, Коста-Рики, Колумбии, Аргентины, Бразилии и Уругвая.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.