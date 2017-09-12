Названа стоимость билетов на чемпионат мира по футболу-2018

Билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут стоить от 1280 до 66000 рублей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Попасть на игры турнира по минимальной цене (четвертая категория) смогут только россияне. При этом цены на матч открытия варьируются от 3200 до 33 тысяч рублей. Проход на встречи группового турнира обойдется от 1280 до 12600 рублей. Билеты на матчи плей-офф будут дорожать от стадии к стадии. За право посетить 1/8 финала нужно заплатить от 2240 до 14700 рублей, 1/4 финала — от 3800 до 21900, полуфинал — от 4480 до 45000 рублей.

Стоимость билетов на матч за третье место составляет от 3800 до 21900, на финал — 7040 до 66000 рублей. Продажа стартует 14 сентября в 12:00 мск.

В июле президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал россиянам доступные билеты на чемпионат мира.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны — хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет в 11 городах станы.