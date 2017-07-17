Спорт
 

Названа стоимость самого дешевого билета на матчи чемпионата мира-2018

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Алексей Сорокин
Алексей Сорокин

Минимальная стоимость входного билета на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года составит 1280 рублей. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин, слова которого в понедельник, 17 июля, приводят «Известия».

«Самые дешевые билеты будут стоить 1 тысячу 280 рублей. Это давно согласовано с [Международной федерацией футбола] ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан. Сейчас ведем активный диалог на эту тему», — заявил Сорокин.

5 июля вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал доступные цены для российских болельщиков на матчи чемпионата мира-2018.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны — хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей. Победителем турнира стала сборная Германии.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.

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