Глава оргкомитета рассказал об улучшении имиджа России после Кубка конфедераций

Кубок конфедераций-2017 по футболу улучшил имидж России. Об этом рассказал глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин. Его слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, что улучшил. Мы видим, как люди призывают своих соотечественников посетить чемпионат мира, не боятся визитов в Россию. Много было восторженных отзывов по поводу еды, культуры. Много стереотипов мы развеяли», — сказал Сорокин.

По его словам, после турнира осталось много счастливых людей, которые оставляют благодарные отзывы. «Эти люди являются нашими послами. В этом и есть ценность Кубка конфедераций, он дает людям понимание о том, что такое наша страна, как мы умеем организовывать мероприятия», — добавил функционер.

Турнир прошел с 17 июня по 2 июля и завершился победой сборной Германии в финале над Чили со счетом 1:0. Немцы впервые в истории выиграли Кубок конфедераций. В матче за третье место португальцы в дополнительное время взяли верх над мексиканцами (2:1).

Сборная России, выступавшая в квартете А, не смогла выйти из группы. Команда Станислава Черчесова обыграла новозеландцев (2:0), а затем уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Игры проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.