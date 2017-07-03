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«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Одна победа из трех — такова статистика Станислава Черчесова в официальных матчах во главе сборной России. Все они пришлись на Кубок конфедераций, который команда покинула после группового этапа. Все это разожгло назревавший конфликт между игроками и тренером — во всяком случае, так написал «Советский спорт». «Лента.ру» разбирается, действительно ли в сборной России началась холодная война.

Что произошло?

Станиславом Черчесовым сейчас недовольны, кажется, все. Это вполне объяснимо, учитывая результаты сборной на Кубке конфедераций и стиль, с которым специалист общался с прессой во время турнира и после вылета из него. Не помогло даже обращение, записанное Черчесовым после памятного поражения от Мексики.

В нем Черчесов заметил, что команде под его руководством не удалось достичь высоких спортивных результатов, но зато в моральном плане футболисты сделали шаг вперед. Да, команда вылетела, но в каждой встрече россияне действительно хотели выиграть и делали для этого все возможное. С этим не поспоришь. Но как тренер заставил своих подопечных играть?

Станислав Саламович авторитарен. Это особенно ярко проявлялось, когда он работал на клубном уровне. В «Спартаке», «Динамо» или «Тереке» он всегда устанавливал свой режим, а несогласным с политикой партии вежливо (или не очень) предлагал искать другую работу.

По привычному пути он, во всей видимости, решил пойти и в сборной России. Но в этот раз алгоритм дал сбой.

По информации «Советского спорта», у футболистов и тренера накопились взаимные претензии. А неудача на Кубке конфедераций лишь приблизила критический момент, когда все тайные конфликты стали достоянием общественности.

Газета называет даже имена футболистов, выступивших против наставника. Один из них — защитник Василий Березуцкий, который не играет за сборную с марта. Впрочем, о завершении международной карьеры он не объявлял, только лишь о ее приостановке. Но как пишет издание, именно Черчесов на тренерском мостике мешает воссоединению Игоря Акинфеева со своим многолетним партнером по ЦСКА.

Впрочем, сам голкипер якобы публично бросил вызов Станиславу Саламовичу и даже пригрозил уходом из команды. Конфликт с тренером приписывают и Федору Смолову, автору одного из трех голов сборной России на Кубке конфедераций. Но форвард пока «слушается агента». Похоже, не так высок его авторитет в коллективе, как у того же Акинфеева.

Вне состава на турнир оказался Артем Дзюба, который вроде бы покинул расположение команды из-за мифической травмы. При этом нападающий в полную силу тренируется с «Зенитом» и вместе с еще одним изгнанником, Александром Кокориным, посылает таинственные «месседжи». «Советский спорт» открывает тайну: Дзюбу из сборной выжил Черчесов. Как и Алана Дзагоева, но тот действительно был травмирован.

Тишина, которая окружала все это время сборную России, дает надежду на то, что конфликт будет урегулирован до того, как какая-либо из сторон объявит о нем в прессе.

Что говорят?

Публикация «Советского спорта» вызвала смешанные эмоции. Болельщики и специалисты разделились на два лагеря. В первый вошли те, кто верит в существование конфликта и считает его одной из причин провала сборной на Кубке конфедераций. Их противники обратили внимание на отсутствие каких-либо аргументов в пользу существования теории заговора.

«Мне непонятны решения Черчесова и его поведение. "Я сказал", "я это, я то". Ведет себя как царь, и, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь надо убирать в сторону», — рассказал все тому же «Советскому спорту» бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис, который не раз пресекался с нынешним наставником национальной команды во время профессиональной карьеры.

В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «Ленте.ру» назвал слухи о бунте в сборной бредом. «Не знаю, откуда фантазии такие берутся. Неделю назад я читал восторженные отзывы наших футболистов от работы в национальной команде», — заявил функционер.

Но куда важнее было узнать мысли упомянутых газетой футболистов. Первой выступила пресс-служба сборной, также опровергнувшая информацию о конфликте.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте национальной команды.

Из числа игроков с заявлениями выступили Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

«Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на чемпионате мира эту задачу команда выполнит», — рассказал защитник.

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо», — отметил Дзагоев.

После ухода Фабио Капелло, человека, по характеру похожего на Черчесова, все заговорили о том, что сборной нужен «свой» тренер. Получили Леонида Слуцкого, который за несколько месяцев прошел путь от героя до изгоя. После специалиста, который теперь покоряет английский Чемпионшип, публика потребовала тренера-мотиватора, который приручит миллионеров в красных майках. Пришел Черчесов, который с ходу начал выжигать землю и, быть может, перегорел сам.

Других игроков у нас нет, это понимает не только Виталий Мутко. Работать с ними пытались специалисты разного плана, и не сказать, что хоть один из них, кроме Гуса Хиддинка, добился прорыва. Разные психологические методы, игровые стили, отчасти исполнители — в сборной России уже было, кажется, все. Вот только результатов нет. Что же тогда нужно этой команде?

Евгений Бакин

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