Мутко пообещал доступные цены на билеты ЧМ-2018 по футболу

Цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 должны быть доступными. Об этом заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводят «Известия».

«Ценовая политика — за [Международной федерацией футбола] ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены», — сказал Мутко.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны — хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей.

27 мая председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году ЧМ по футболу в России Андрей Кутепов рассказал о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи турнира.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.