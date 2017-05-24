Катарские шейхи потратили полмиллиарда рублей на билеты матчей ЧМ-2018 в России

Катарские шейхи потратили около полумиллиарда рублей на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Шейхи приобрели несколько билетных пакетов «большая тройка» — самых дорогих на ЧМ-2018. Они стоят от 1,4 до 2,8 миллиона долларов. В пакет входит VIP-обслуживание, личная частная ложа и лучшие места на 19 матчах чемпионата, включая встречу открытия турнира, оба полуфинала и финал.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Катар примет чемпионат мира 2022 года.