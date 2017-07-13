Собянин анонсировал открытие 11 московских гостиниц в этом году

В Москве до конца текущего года откроется 11 новых отелей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения гостиницы Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya, которая начала работу в марте, передает Национальная служба новостей (НСН).

По словам Собянина, новые отели будут разных ценовых категорий. «В Москве неплохая динамика инвестиций в основной капитал по всем направлениям. Одно из таких направлений — это туристический бизнес», — цитирует градоначальника сетевое издание m24.ru.

Собянин также отметил роль чемпионата мира по футболу 2018 года как драйвера туристической отрасли. Мэр добавил, что в этом году Москву должны посетить порядка 18 миллионов туристов.

В декабре в столице завершилась классификация гостиниц и хостелов к ЧМ по футболу. Всего в мегаполисе насчитали 870 объектов размещения, в которых располагаются 58,1 тысяча номеров. Выяснилось, что в Москве работает 27 пятизвездочных отелей, 74 — четырехзвездочных, 184 — трехзвездочных, 98 — двухзвездочных и 40 — однозвездочных. Еще 447 объекта, в том числе 230 хостелов, прошли классификацию, но остались без звезд.