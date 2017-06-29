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Жадность крымских отельеров назвали причиной падения спроса на гостиницы

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Спрос туристов на проживание в частном секторе в Крыму вырос из-за высоких цен в местных отелях и санаториях. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает агентство «Крыминформ».

Такое заявление на четвертом Крымском транспортном форуме сделал министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. «Реалии сегодняшнего дня — это то, что турист переориентировался на частный сектор. Сегодня из-за цен, которые выставляют некоторые отельеры, они не заслуживают туристов», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в мае текущего года размещение в частном секторе выбрали 36 процентов побывавших в Крыму путешественников. При этом 48 процентов предпочитали планировать отдых самостоятельно, а не через турфирмы.

Стрельбицкий также заявил, что высокие тарифы на перелеты в регион мешают развитию внутреннего туризма. «Куда это годится, когда в Симферополь и Сочи из Москвы лететь по времени одинаково, но почему-то в Крым стоимость туда-обратно выше на 2,5-3 тысячи рублей», — выразил возмущение министр.

Ранее в июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что из-за роста числа гостей в Крыму в 2016 году на 21,2 процента (до 5,57 миллиона человек) наиболее популярные объекты размещения существенно повысили цены летом 2017-го.

Такая политика привела к значительному падению количества забронированных путевок в Крым. Туроператоры оценили снижение потока отдыхающих в 20 процентов, отельеры — в 12 процентов по сравнению с июнем 2016 года. В итоге отели начали удешевлять стоимость своих услуг. Однако установить выгодные цены на путевки помешала дороговизна авиаперевозок в Крым, особенно при сопоставлении с Турцией.

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