Колумбийцы проявили наибольший интерес к России из-за ЧМ-2018

Жители Колумбии оказались лидерами по количеству поисковых запросов на перелеты в Россию на период чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 26 сентября.

Эксперты проанализировали информацию о том, сколько человек искало авиабилеты в Россию для путешествий на время ЧМ-2018. Рассматривался промежуток с 14 сентября, когда началась продажа билетов на матчи чемпионата, по 19 число того же месяца.

На втором месте по числу соответствующих онлайн-запросов находятся мексиканцы. Замыкают тройку граждане Аргентины. Четвертая позиция досталась Бразилии, пятая — Испании. В топ в порядке убывания также попали США, Германия, Франция и Великобритания.

Специалисты также выяснили, что 14 сентября запросов на перелеты в Россию на период ЧМ стало на 64 процента больше, нежели неделей ранее. В тройку самых популярных среди иностранцев городов, принимающих матчи чемпионата, вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что турпоток в российскую столицу может вырасти до 20 миллионов человек в 2018 году благодаря проведению этого спортивного турнира.

Финальная часть ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах страны.

